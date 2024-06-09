BIST 10.139
DOLAR 32,30
EURO 34,86
ALTIN 2.382,47
HABER /  MAGAZİN

Sürpriz nikah... Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi

Sürpriz nikah... Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi

Arka Sokaklar dizisi ile tanınan ve ekranları bırakıp maneviyata yönelen Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi.

Abone ol

Bir dönem çok gündemde olan ve daha sonra ekrandan uzaklaşarak maneviyata yönelen Gamze Özçelik özel hayatıyla gündemde. Uğur Pektaş ile yaşadığı evlilikle de bilinen Özçelik uzun süredir gözlerden uzakta bir yardım derneğinde görev alıyor. 

Özçelik Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. 1981 Avustralya doğumlu Reshad Strik, aralarında Filinta ve Diriliş Ertuğrul'un da olduğu Türk yapımlarında rol almıştı.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik düğününden kareler sosyal medyaya düşününce çift sosyal medyada gündem oldu.

İşte yapılan bazı yorumlar:

ÖNCEKİ HABERLER
Stüdyoda gerginlik çıktı, Acun Ilıcalı rahatını bile bozmadı! Aziz Yıldırım'a bakışı dikkat çekti...
Stüdyoda gerginlik çıktı, Acun Ilıcalı rahatını bile bozmadı! Aziz Yıldırım'a bakışı dikkat çekti...
İçişleri Bakanı Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 31 sayı farkla yendi seride 2-0 öne geçti
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 31 sayı farkla yendi seride 2-0 öne geçti
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Hakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Hakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Ankara'da sağanak etkili oldu: Ayaş yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı
Ankara'da sağanak etkili oldu: Ayaş yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı
Bakan Fidan: İsrail katliamının durması için her platformu devreye sokuyoruz
Bakan Fidan: İsrail katliamının durması için her platformu devreye sokuyoruz
Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerini kurtarırken bazı esirleri de öldürdüğünü duyurdu
Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerini kurtarırken bazı esirleri de öldürdüğünü duyurdu
Türkiye'den Somali’deki terör saldırısına kınama
Türkiye'den Somali’deki terör saldırısına kınama
Binyamin Netanyahu: Tereddüt etmeden operasyon kararı verdim
Binyamin Netanyahu: Tereddüt etmeden operasyon kararı verdim
İlham Aliyev: Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli
İlham Aliyev: Gazze'de yaşanan trajedi bir an önce sona ermeli
Mourinho'dan flaş transfer mesajı! Galatasaray'ın transferini duyurdu
Mourinho'dan flaş transfer mesajı! Galatasaray'ın transferini duyurdu