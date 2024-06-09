Sürpriz nikah... Gamze Özçelik ile Reshad Strik evlendi

Arka Sokaklar dizisi ile tanınan ve ekranları bırakıp maneviyata yönelen Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi.

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Bir dönem çok gündemde olan ve daha sonra ekrandan uzaklaşarak maneviyata yönelen Gamze Özçelik özel hayatıyla gündemde. Uğur Pektaş ile yaşadığı evlilikle de bilinen Özçelik uzun süredir gözlerden uzakta bir yardım derneğinde görev alıyor.

Özçelik Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. 1981 Avustralya doğumlu Reshad Strik, aralarında Filinta ve Diriliş Ertuğrul'un da olduğu Türk yapımlarında rol almıştı.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik düğününden kareler sosyal medyaya düşününce çift sosyal medyada gündem oldu.

İşte yapılan bazı yorumlar: