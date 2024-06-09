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Stüdyoda gerginlik çıktı, Acun Ilıcalı rahatını bile bozmadı! Aziz Yıldırım'a bakışı dikkat çekti...

Stüdyoda gerginlik çıktı, Acun Ilıcalı rahatını bile bozmadı! Aziz Yıldırım'a bakışı dikkat çekti...

Fenerbahçe'de başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın katıldığı ortak yayın öncesi, stüdyoda gerginlik çıktı. İki başkanın ekipleri arasında yaşanan gerilim sırasında stüdyoda bulunan Acun Ilıcalı'nın rahat tavırları ve Aziz Yıldırım'a bakışı gündem oldu.

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Fenerbahçe'de bugün yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi. Ali Koç'un çağrısına seçime saatler kala olumlu yanıt veren Aziz Yıldırım, canlı yayın teklifini kabul etti. İki başkan adayı saat 23.00'da Habertürk'teki ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

Tarihi yayın öncesi stüdyoda hazırlıkların yapıldığı sırada tansiyon yükseldi. İki başkan adayının beraberindeki ekipler arasında tartışma yaşandı. Stüdyoda ortam bir anda gerilirken, iki başkan adayı duruma müdahale edip sakinleştirdi.

Acun Ilıcalı da oradaydı

Yaşanan gerilim sırasında Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan ve Aziz Yıldırım'a yönelik açıklamalarıyla gündem yaratan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın stüdyoda olduğu görüldü.

Bir kenarda sandalyede oturan Ilıcalı'nın gerginlik sırasında pozisyonunu bile bozmadığı görülürken, Aziz Yıldırım'a yönelik bakışı da dikkat çekti.

"Konuşamaz, tartışmaya giremez..."

Acun Ilıcalı'nın Candaş Tolga Işık'ın yayındaki sözleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Aziz Yıldırım ile seçim sürecini tartışmalı geçiren Ilıcalı, canlı yayın konusunda iddialı ifadeler kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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