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Ali Koç ve Aziz Yıldırım 'Amerikan projesi' polemiği! "Şerefsizim dağıtmadım

Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında Habertürk'te canlı yayında Ahmet Selim Kul'un moderatörlüğünde yapılan tartışmada, Ali Koç'un Yıldırım'a "Amerikan projesi" belgesi dağıttığı suçlamasına Yıldırım, "Şerefsizim öyle bir şey dağıtmadım," diyerek sert bir şekilde yanıt verdi.

Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında kongrede sabah saatlerinde başlayan tartışmalar, canlı yayında sürdü. Aziz Yıldırım, Ali Koç'un yaptığı canlı yayına çıkma davetini kabul etti. 

Yaklaşık 1 saat süren programda zaman zaman karşılıklı atışmalar oldu.

'Amerikan projesi' tartışması

Ali Koç, tartışmanın bir bölümünde Aziz Yıldırım'a karşı, "Siz, Ankara'da benim için "Amerikan projesi" diye belge dağıttınız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım ise, "Nerede? Şerefsizim öyle bir şey dağıtmadım. Getir belgeyi madem öyle.” dedi.

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