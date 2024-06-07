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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astronot Tuva Cihangir Atasever'e: Son olmayacaksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu. Erdoğan, "Sen uzaya giden ikinci Türk astronotsun. İkincisin ancak son değilsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Haziran'da uzaya gitmesi planlanan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Atasever ile canlı bağlantıda konuştu.

Atasever'e hayırlı yolculuklar dileyen Erdoğan'ın mesajları şöyle:

Belli hazırlıkları gerçekleştirdiniz. bu görevle genç nesillerin bilime olan ilgisini artıracaksınız. bu görevle birlikte gençlerimizin uzaya merağını giderecek adımları atacaksın. Sen ikinci astronumuz olacaksın ama son olmayacaksın. Senin şimdi üçüncü astronotun altyapısını hazırlayacak, ben buna inanıyorum. Ben şimdiden yolun açık olsun diyorum

Bir tarafta Türkiye bayrağı, diğer tarafta annen Azeri olduğundan Azerbaycan bayrağı, her iki kardeşin de temsilini gerçekleştirmiş olacaksın.

İnşallah iki devlet, tek millet şuuruyla bu yolculuğu gerçekleştireceğiz.

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