Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, yeni modelin öğrenciler, aileler, öğretmenler, ülke ve millet için şimdiden hayırlara vesile olmasını diledi.

Modelin hazırlanmasında emeği ve katkısı olan herkese şükranlarını sunan Erdoğan, "Bundan 21 sene evvel aziz milletimizin iradesini temsilen Türkiye'ye hizmet yolculuğuna başladığımızda 4 önceliğimizden birinin eğitim olacağını ilan etmiştik. Bu sözümüze ve ahdimize hamdolsun bugüne kadar hep sadık kaldık. Her yıl bütçeden aslan payını eğitime ayırdığımız gibi bu yıl da geleneği bozmayarak yaklaşık 1 trilyon 620 milyar lirayı eğitime tahsis ettik." diye konuştu.

Erdoğan, eğitime harcanan her kuruşun Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yapılan muazzam bir yatırım olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini dile getirdi.

Çocuklara daha iyi ve kaliteli, zamanın şartlarına daha uygun eğitim verebilmek için bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Erdoğan, eğitimde yapılan hizmetlerin listesinin oldukça kabarık olduğunu kaydetti.

Erdoğan, sadece son bir yılda yaptıkları hizmetleri anlatmaya kalksa bile uzun vakit alacağını, özetin de özeti mahiyetinde bazı rakamları vatandaşlarla paylaşmakta fayda gördüğünü ifade etti.

- "20 milyonluk büyük bir aile olduk"

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için şartlı eğitim yardımından barınma ve bursların arttırılmasına, ücretsiz yemek hizmetinden ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklara kadar çok kapsamlı adımlar attıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sadece son bir yılda 19 milyon 600 bin öğretim materyalinin baskı ve dağıtımı yapıldı. Yine bu sene 20 milyon 385 bin adet yardımcı kaynak kitabını, 8-12. sınıf öğrencilerimize ulaştırdık. 2003 yılından bugüne kadar toplam 372 bin 995 adet yeni derslik yapımını tamamlayarak eğitim camiamızın hizmetine sunduk. Geride bıraktığımız bir yılda 13 bin 715 yeni dersliği ülkemize kazandırdık. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye indirdik. Bu oranlarla OECD ortalamasını önemli ölçüde yakalamış bulunuyoruz. Fırsat eşitliğini güçlendirmek için okul öncesi 5 yaş okullaşma oranını yüzde 95'e, ilköğretimde yüzde 98'e çıkardık. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 1 milyonun üzerinde öğretmen, 74 binin üzerinde eğitim kurumuyla toplam 20 milyonluk büyük bir aile olduk."

- "45 bin öğretmenle tarihin en büyük atamasını gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ailenin her yıl daha da genişlediğine dikkati çekerek, Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan hükümeti olduklarını belirtti.

Öğretmen kadrosunu 800 bin yeni atamayla tahkim ettiklerini dile getiren Erdoğan, "2023 yılının Mayıs ayında tek seferde 45 bin öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Böylece tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Aynı şekilde 4 bin 366 engelli öğretmenin atama işlemlerini tamamladık. İnşallah bu sene atayacağımız 20 bin yeni öğretmenle eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımız, süreci titizlikle ve şeffaf bir şekilde yürütüyor." diye konuştu.