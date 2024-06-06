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Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti

Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan öğretmen kaldırıldığı hastanede öldü.

Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Sokak'ta otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki D, henüz belirlenemeyen nedenle bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Abdulbaki D'nin yaralandığı olay nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdulbaki D, gelen sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Silahlı saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin tabancayla ateş açıp kaçtığı, öğretmenin de aracının kontrolünü kaybedip başka bir araca çarptığı anlar yer aldı.

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