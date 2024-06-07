Öldüğü iddia edilen teröristbaşı Fetullah Gülen'in videosu paylaşıldı

Fetullah Gülen'in öldüğü iddiası tartışmaları üzerine örgütün resmi internet sitesi, elebaşı Gülen'in videosunu yayınladı.

Örgütün resmi internet sitesi olarak kullandığı Herkul.org üzerinden elebaşı Fetullah Gülen'in videosu paylaşılarak öldüğü söylentilerine yahıt verildi.

45 saniyelik görüntülerde kahve içen ve etrafına donuk ifadelerle baktığı görülen Gülen'in odada sohbet ettiği isimler arasında firari gazeteciler Abdülhamit Bilici ve Adem Yavuz Arslan da yer aldı.