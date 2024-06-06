Konser salonunda büyük facia! Dev pano devrildi: Yaralılar var

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki mezuniyet töreni sırasında dijital panonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki bir mezuniyet töreni sırasında dijital panonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, salonda düzenlenen bir mezuniyet töreni esnasında dijital pano henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.