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Barış Yarkadaş'tan bomba kulis: Konuşma yasağı...

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda, Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi ile ilgili İYİ Parti'de konuşma yasağı uygulandığını söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına konuk oldu. İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı 40 dakikalık görüşme programda masaya yatırıldı.

"Dervişoğlu 'konuşma yasağı koymuş'"

Yarkadaş "Ben bugün Meral Hanımın Tayyip Beyi ziyaretinin ardından ismiyle demeç alabileceğim birini aradım. Çünkü Müsavat Bey, Meral Hanımın Tayyip Bey'i ziyaretine ilişkin partide konuşma yasağı koymuş." ifadelerini kullandı.

"Akşener, siyasi harekete girişse yanında 100 kişi bulamaz"

İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyesi ve 25. Dönem Milletvekili Vedat Bayram, Erdoğan, Akşener görüşmesinin ardından Barış Yarkadaş verdiği özel demeçte şu ifadeleri kullandı: Meral Hanım rotayı iyice şaşırdı. Önce ittifaklar yaptı sonra hepimizin gözü önünde herkesi ortada bıraktı. Şu an Meral Hanım siyasi bir hareket girişse yanında 100 kişi bile bulamaz

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