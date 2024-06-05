BIST 10.351
DOLAR 32,30
EURO 35,16
ALTIN 2.445,96
DÜNYA

Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı

Boeing, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) iki astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yolladı.

İçinde iki NASA astronotu bulunan Starliner, Florida eyaletindeki Cape Canaveral'dan yerel saatle 10.52'de (TSİ: 17.52) uzaya fırlatıldı. Böylelikle Starliner'ın ilk mürettebatlı uçuşu başladı.

Starliner mekiğinde bulunan NASA astronotları Butch Wilmore and Suni Williams'ın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık bir hafta geçirmesi planlanıyor.

Uçuş başarılı olursa, NASA'nın Starliner'ın ISS'ye düzenli seferler yapmasına izin verebileceği belirtiliyor.

Fırlatma iki kez ertelenmişti

Son dakika sorunları Starliner'ın ilk iki mürettebatlı fırlatma denemesini engellemişti.

Geçen ay, Boeing'in Starliner mekiğiyle ISS'ye yapılacak ilk astronotlu uzay uçuş denemesi, "valf arızası" nedeniyle ertelenmişti.

Bu ayın başında da Starliner mekiğinin fırlatılması, geri sayımın yapıldığı anda bilgisayar sistemi tarafından durdurulmuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu
Sakarya'da tesettürlü kadınlara ağza alınmayacak hakaretler!
Sakarya'da tesettürlü kadınlara ağza alınmayacak hakaretler!
Öfkeli baba canlı yayında kızını dövdü! Zahide Yetiş tepki gösterip babayı stüdyodan kovdu
Öfkeli baba canlı yayında kızını dövdü! Zahide Yetiş tepki gösterip babayı stüdyodan kovdu
Adana'da öğretmen boğazına cisim kaçan öğrenciye böyle müdahale etti
Adana'da öğretmen boğazına cisim kaçan öğrenciye böyle müdahale etti
İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Meme kazası için Yılmaz Özdil'den tepki çeken sözler: Sayesinde şahane bir görüntü izlemiş olduk
Meme kazası için Yılmaz Özdil'den tepki çeken sözler: Sayesinde şahane bir görüntü izlemiş olduk
Cübbeli Ahmet'ten '20 evi olanla 1 evi olan kişi aynı vergiyi mi ödemeli?' sorusuna yanıt
Cübbeli Ahmet'ten '20 evi olanla 1 evi olan kişi aynı vergiyi mi ödemeli?' sorusuna yanıt
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi baronlar idare ediyor
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi baronlar idare ediyor
Bataklık ve su yüzeyinde gidebilen arazi aracı 12 ülkeye ihraç ediliyor
Bataklık ve su yüzeyinde gidebilen arazi aracı 12 ülkeye ihraç ediliyor
Meclis karıştı! DEM Parti ve AK Partili vekiller birbirine girdi
Meclis karıştı! DEM Parti ve AK Partili vekiller birbirine girdi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu