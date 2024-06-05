Meme kazası için Yılmaz Özdil'den tepki çeken sözler: Sayesinde şahane bir görüntü izlemiş olduk

TRT'de ekranlarında yaşanan meme kazası için Yılmaz Özdil'in söyledikleri tepkİ çekti. Özdil, bir kadın seyircinin göğüslerinin açılmasıyla ilgili " Ben kendi payıma Naz'a teşekkür ederim. Hem sayesinde şahane bir görüntü izlemiş olduk. Hem de AKP'ye böyle yaranmak için adeta muhafazakar ayaklarına yatan TRT'yi dünya çapında madara etmiş oldu" ded.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD ile karşılaştı. "Filenin Sultanları", ABD'yi 3-2 yenmeyi başardı.

TRT Spor'da yayınlanan maç sonrası sevinen taraftarlar da ekrana geldi. O sırada Milli Takımı destekleyen bir kadın kıyafetinin azizliğine uğradı. Zıplayan kadının canlı yayında memesi açıldı.

Görüntüler sosyal medyada viral olurken konuşa ilişkin tuhaf bir değerlendirme yazar Yılmaz Özdil'den geldi.

"Şak ikizler fora"

Özdil, "TRT ekranlarında sürpriz bir görüntü oluştu. Sevinçten zıplayan bir Türk kızının ikizler fora. Ben şahsım adına Naz’a teşekkür ederim. Hem sayesinde şahane bir görüntü izlemiş olduk hem de AKP’ye yaranmak için muhafazakar ayaklarına yatan TRT’yi madara etmiş oldu." sözleri tartışmalara neden oldu.

"Yuh ki yuh"

Gazeteci Enver Aysever, Özdil'in değerlendirmesini X platformunda paylaşarak "Yuh ki yuh!!! Sahiden bu kadar olmaz!!! İzlediniz mi?" ifadelerine yer verdi.