BIST 10.365
DOLAR 32,51
EURO 35,39
ALTIN 2.441,36
MEDYA

Meme kazası için Yılmaz Özdil'den tepki çeken sözler: Sayesinde şahane bir görüntü izlemiş olduk

TRT'de ekranlarında yaşanan meme kazası için Yılmaz Özdil'in söyledikleri tepkİ çekti. Özdil, bir kadın seyircinin göğüslerinin açılmasıyla ilgili " Ben kendi payıma Naz'a teşekkür ederim. Hem sayesinde şahane bir görüntü izlemiş olduk. Hem de AKP'ye böyle yaranmak için adeta muhafazakar ayaklarına yatan TRT'yi dünya çapında madara etmiş oldu" ded.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD ile karşılaştı. "Filenin Sultanları", ABD'yi 3-2 yenmeyi başardı.

TRT Spor'da yayınlanan maç sonrası sevinen taraftarlar da ekrana geldi. O sırada Milli Takımı destekleyen bir kadın kıyafetinin azizliğine uğradı. Zıplayan kadının canlı yayında memesi açıldı.

Görüntüler sosyal medyada viral olurken konuşa ilişkin tuhaf bir değerlendirme yazar Yılmaz Özdil'den geldi.

"Şak ikizler fora"

Özdil, "TRT ekranlarında sürpriz bir görüntü oluştu. Sevinçten zıplayan bir Türk kızının ikizler fora. Ben şahsım adına Naz’a teşekkür ederim. Hem sayesinde şahane bir görüntü izlemiş olduk hem de AKP’ye yaranmak için muhafazakar ayaklarına yatan TRT’yi madara etmiş oldu." sözleri tartışmalara neden oldu.

"Yuh ki yuh"

Gazeteci Enver Aysever, Özdil'in değerlendirmesini X platformunda paylaşarak "Yuh ki yuh!!! Sahiden bu kadar olmaz!!! İzlediniz mi?" ifadelerine yer verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mauro Icardi, Erden Timur için veda mesajı yayımladı
Mauro Icardi, Erden Timur için veda mesajı yayımladı
Kayseri'de uçak kazası: Şehit pilotlar törenle memleketlerine uğurlandı
Kayseri'de uçak kazası: Şehit pilotlar törenle memleketlerine uğurlandı
Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek? Bakan Vedat Işıkhan detayları açıkladı
Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek? Bakan Vedat Işıkhan detayları açıkladı
Slovenya'da devlet olarak tanınan Filistin'in bayrağı mecliste göndere çekildi
Slovenya'da devlet olarak tanınan Filistin'in bayrağı mecliste göndere çekildi
500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor? Merkez Bankası ilk kez bu kadar net konuştu
500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor? Merkez Bankası ilk kez bu kadar net konuştu
Maliye'den 15 günlük seri denetim! Oralar mercek altında, vergi kaçıranlara büyük ceza geliyor
Maliye'den 15 günlük seri denetim! Oralar mercek altında, vergi kaçıranlara büyük ceza geliyor
Van Başkale kırsalında PKK'ya darbe! Aralarında sözde sorumlu da var
Van Başkale kırsalında PKK'ya darbe! Aralarında sözde sorumlu da var
Asgari ücrete ara zam için sürpriz Cenevre'de mini zirve iddiası
Asgari ücrete ara zam için sürpriz Cenevre'de mini zirve iddiası
Düzce’de iki komşu kadın tartıştı arkadaşını silahla öldürdü
Düzce’de iki komşu kadın tartıştı arkadaşını silahla öldürdü
Netenyahu için yakalama başvurusu isteyen UCM'ye ABD'den tepki çeken karar
Netenyahu için yakalama başvurusu isteyen UCM'ye ABD'den tepki çeken karar
Vincenzo Montella Euro 2024'te ilk hedefi açıkladı
Vincenzo Montella Euro 2024'te ilk hedefi açıkladı
İsrail bir kez daha mülteci kampına saldırdı: 15 ölü
İsrail bir kez daha mülteci kampına saldırdı: 15 ölü