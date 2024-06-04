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Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te, çöp konteynerinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, Suriye uyruklu Dibe Cevat'a (30) olduğu tespit edildi. 3 çocuk annesini kadının katilini güvenlik kamerası ele verdi. Cani kocanın eşini öldürdükten cesedi çöpe attığı ortaya çıktı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Eski Dülük Caddesi'ndeki çöp konteynerinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce bulunan ve bıçak barbesi bulunduğu anlaşılan cesedin 3 çocuk annesi Suriye uyruklu Dibe Cevat'a ait olduğu tespit edildi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, genç kadının kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Olay yerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evde inceleme başlatan ekipler, genç kadının kocası Suriye uyruklu A.M'yi (35) gözaltına aldı.

Karısının cesedini böyle taşımış!

Kadının cesedinin eşi tarafından çöp konteynerine götürülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin beze sarılmış cesedi sırtında taşıyarak apartmandan çıkması ve çöp konteynerine doğru ilerlemesi yer alıyor.

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