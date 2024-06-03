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DÜNYA

İsrail ordusu Gazze'de yine çocukları hedef aldı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında et-Tayaran Kavşağı yakınlarında er-Reys mahallesindeki bir evi bombalaması üzerine bir Filistinli çocuğun bacağından ağır yaralandığı, bir çocuğunsa olay yerinde hayatını kaybettiği görüntülendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürülmüş, 82 bin 627 kişi yaralanmıştı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında et-Tayaran Kavşağı yakınlarında er-Reys mahallesindeki bir evi bombalaması üzerine bir Filistinli çocuğun bacağından ağır yaralandığı, bir çocuğunsa olay yerinde hayatını kaybettiği görüntülendi.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail’in saldırı ve işgali altındaki Gazze Şeridi’ndeki 3 bin 500’den fazla çocuğun açlıktan hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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