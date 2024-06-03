Real Madrid'in kutlamalarına Arda Güler damgası

Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu ve 15. kez kupayı kazandı. Kutlamalarda, teknik direktör Carlo Ancelotti genç yetenek Arda Güler'i taraftarlara tanıtarak geceye damgasını vurdu; Güler'in İspanyolca yaptığı konuşma büyük beğeni topladı.

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.

Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni 15. kez kazanmanın coşkusunu büyük bir kutlamayla yaşadı.

Ancelotti: Sizi özel biriyle tanıştıracağım

Kutlamalarda, genç yetenek Arda Güler ile Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti arasındaki diyalog ise geceye damgasını vurdu.

İtalyan teknik adam taraftarlara seslenerek "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım... Arda Güler!" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'den taraftara: Biz bir aileyiz

Mikrofunu eline alan Arda Güler İspanyolca, "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" diye konuştu.

Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasındaki bu samimi diyalog, hem İspanya'da hem de Türkiye'de geniş yankı uyandırdı ve büyük beğeni topladı.