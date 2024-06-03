BIST 10.400
DOLAR 32,19
EURO 34,99
ALTIN 2.406,84
SPOR

Real Madrid'in kutlamalarına Arda Güler damgası

Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu ve 15. kez kupayı kazandı. Kutlamalarda, teknik direktör Carlo Ancelotti genç yetenek Arda Güler'i taraftarlara tanıtarak geceye damgasını vurdu; Güler'in İspanyolca yaptığı konuşma büyük beğeni topladı.

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.

Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni 15. kez kazanmanın coşkusunu büyük bir kutlamayla yaşadı.

Ancelotti: Sizi özel biriyle tanıştıracağım

Kutlamalarda, genç yetenek Arda Güler ile Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti arasındaki diyalog ise geceye damgasını vurdu.

İtalyan teknik adam taraftarlara seslenerek "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım... Arda Güler!" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'den taraftara: Biz bir aileyiz

Mikrofunu eline alan Arda Güler İspanyolca, "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" diye konuştu.

Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasındaki bu samimi diyalog, hem İspanya'da hem de Türkiye'de geniş yankı uyandırdı ve büyük beğeni topladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana'da iş yerini kundaklayan zanlı gözaltında
Adana'da iş yerini kundaklayan zanlı gözaltında
Nedim Şener'den bomba Fetullah Gülen iddiası
Nedim Şener'den bomba Fetullah Gülen iddiası
Hatay'da bir binada patlama, binada ve çevrede hasara yol açtı
Hatay'da bir binada patlama, binada ve çevrede hasara yol açtı
Küçükçekmece'deki binanın çökme anı!
Küçükçekmece'deki binanın çökme anı!
İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları
İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları
PKK'nın elindeki 5 genç kız için ailelerin ve ordunun pazarlık görüntüleri ortaya çıktı
PKK'nın elindeki 5 genç kız için ailelerin ve ordunun pazarlık görüntüleri ortaya çıktı
Depremzedelerden Ersan Şen'e tepki: Sattın bizi aşağılık köpek
Depremzedelerden Ersan Şen'e tepki: Sattın bizi aşağılık köpek
FETÖ'cü polisin izlediği FETÖ abilerini 'takiptesin yapma' diye uyardığı ortaya çıktı Ahmet Dönmez anlattı
FETÖ'cü polisin izlediği FETÖ abilerini 'takiptesin yapma' diye uyardığı ortaya çıktı Ahmet Dönmez anlattı
Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti açlıktan ölenlerin sayısı 37 oldu
Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti açlıktan ölenlerin sayısı 37 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kadıköy'de iki sürücü trafikte tekme tokat birbirine girdi o anlar kamerada
Kadıköy'de iki sürücü trafikte tekme tokat birbirine girdi o anlar kamerada
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı