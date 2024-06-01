FETÖ'cü polisin izlediği FETÖ abilerini 'takiptesin yapma' diye uyardığı ortaya çıktı Ahmet Dönmez anlattı

FETÖ gazetecilerinden Ahmet Dönmez, FETÖ'nü yeniden nasıl örgütlendiğini açıkladı. Dönmez, polisin takip ettiği örgüt üyesine “bak seni takip ediyoruz. Takiptesin yapma” diye uyardığını söyledi.

FETÖ’nün gazetecilerinden Ahmet Dönmez, FETÖ'nün Türkiye'deki yeniden yapılanmasını anlattı.

Dönmez, polisin takip ettiği örgüt üyesine “bak seni takip ediyoruz. Takiptesin yapma” diye uyardığını da söyledi.

Nedim Şener, Dönmez'in videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Nedim Şener, "Vah ki vah… Demek ki FETÖ’cü polise FETÖ takibi verilmiş. Elbette işini hakkıyla yapanlar var ama FETÖ ile mücadelede geldiğimiz yer." ifadelerine yer verdi.