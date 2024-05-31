Defne Samyeli'nin Filistin çıkışı: Çocuklar ölmesin demek son derece yüzeysel

Defne Samyeli'nin Refah çadır kampına düzenlenen saldırıya ilişkin bir soruya verdiği yanıt tartışma konusu oldu. Samyeli, "Taraflar konusunda haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır 'çocuklar ölmesin' demenin son derece yüzeysel günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bir markanın düzenlediği davete katılan Defne Samyeli, mekana girmeden önce Magazin Burada muhabiriyle sohbet etti.

Yeni sezonda çalışacağını belirten Samyeli, muhabirin "Refah'ta bir katliam yaşandı bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bu sorunun da bu soruya verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları dinsin. Savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.

Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin huzur içinde izleyebileceği bir şey değil. Bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım. Bu konuyu sabaha kadar konuşup tribünlere oynayıp içimizi rahatlatmış oluruz. Ben böyle düşünmüyorum."