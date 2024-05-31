BIST 10.647
DOLAR 32,21
EURO 34,96
ALTIN 2.426,62
MAGAZİN

Defne Samyeli'nin Filistin çıkışı: Çocuklar ölmesin demek son derece yüzeysel

Defne Samyeli'nin Refah çadır kampına düzenlenen saldırıya ilişkin bir soruya verdiği yanıt tartışma konusu oldu. Samyeli, "Taraflar konusunda haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır 'çocuklar ölmesin' demenin son derece yüzeysel günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bir markanın düzenlediği davete katılan Defne Samyeli, mekana girmeden önce Magazin Burada muhabiriyle sohbet etti.

Yeni sezonda çalışacağını belirten Samyeli, muhabirin "Refah'ta bir katliam yaşandı bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bu sorunun da bu soruya verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları dinsin. Savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.

Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin huzur içinde izleyebileceği bir şey değil. Bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım. Bu konuyu sabaha kadar konuşup tribünlere oynayıp içimizi rahatlatmış oluruz. Ben böyle düşünmüyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatma Şahin müjdeyi duyurdu: Hobi bahçelerimizi teslim ettik
Fatma Şahin müjdeyi duyurdu: Hobi bahçelerimizi teslim ettik
TBMM'de oturuma ara verdiren tartışma: Kes sesisini, burası soytarılığın yeri değil
TBMM'de oturuma ara verdiren tartışma: Kes sesisini, burası soytarılığın yeri değil
Fatma Şahin'den belediyelere örnek olacak 'başıboş köpek sorunu' paylaşımı
Fatma Şahin'den belediyelere örnek olacak 'başıboş köpek sorunu' paylaşımı
Metin Külünk'ten bomba FETÖ iddiası: Mehmet Büyükekşi...
Metin Külünk'ten bomba FETÖ iddiası: Mehmet Büyükekşi...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan CHP'ye ağır sözler: Darbeci, müdahaleci zihniyet
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan CHP'ye ağır sözler: Darbeci, müdahaleci zihniyet
Sinan Burhan'dan başıboş köpek çıkışı: Köpekler sadece gariban çocuklarını ısırıyor çünkü...
Sinan Burhan'dan başıboş köpek çıkışı: Köpekler sadece gariban çocuklarını ısırıyor çünkü...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın WhatsApp ihbar hattı devrede
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın WhatsApp ihbar hattı devrede
Meksika'da belediye başkan adayı suikasta kurban gitti! O anlar kamerada
Meksika'da belediye başkan adayı suikasta kurban gitti! O anlar kamerada
Barış Yarkadaş CHP bombasını patlattı Muharrem İnce 'Dünün gerçekleri bugün ortaya çıktı' dedi
Barış Yarkadaş CHP bombasını patlattı Muharrem İnce 'Dünün gerçekleri bugün ortaya çıktı' dedi
Beyoğlu'nda bir kadını öldüren şüpheli intihara teşebbüs etti
Beyoğlu'nda bir kadını öldüren şüpheli intihara teşebbüs etti
Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'tan sonra Abdullah Öcalan'ı da ziyaret edecek mi?
Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'tan sonra Abdullah Öcalan'ı da ziyaret edecek mi?
Fenerbahçe ile Galatasaraylı taraftarlar arasında Kalamış’ta kavga
Fenerbahçe ile Galatasaraylı taraftarlar arasında Kalamış’ta kavga