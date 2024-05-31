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Fatma Şahin'den belediyelere örnek olacak 'başıboş köpek sorunu' paylaşımı

Türkiye'de başıboş köpekler 3 bin 500 kazaya, 55 ölüme ve 5 bin 147 yaralanmaya neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köpeklerin sahiplendirilmesi için kampanyalar düzenleneceğini duyurdu. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Gaziantep'te başıboş köpek sorununun nasıl üstesinden geldiklerini açıkladı

Türkiye'de başıboş köpek sorunu gün geçtikçe büyüyor. Son verilere göre başıboş köpekler bugüne kadar 3 bin 500 kaza, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanmaya neden oldu.

Türkiye genelinde artan saldırılar sonrası başıboş sokak köpeklerine yönelik yeni yasa tasarısının hazırlığı gündemde. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köpeklerin sahiplendirilmesi için kampanyalar yapılacağını duyururken Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu sorunu nasıl çözdüklerini açıkladı. 

"Uyutmuyoruz, kısırlaştırıp kurduğumuz özel yaşam alanında yaşatıyoruz"
Sahipsiz köpekleri uyutmadıklarını belirten Başkan Şahin, kısırlaştırıp orman içinde kurulan özel bir yaşam alanında yaşattıklarını belirtti. 

İşte Fatma Şahin'in belediyelere örnek olması gereken paylaşımı

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