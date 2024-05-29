Sadece 2 adet fındığın fiyatı şoke etti

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube hesabından Türkiye'deki ekonomi durumunu dile getirdi. Hadi Özışık, bir kuruyemişçideki ithal fındığın sadece 2 adet fiyatını da paylaştı.

Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan konularının başında başı boş köpek sorunu geliyor. Sahiplendirilemeyen köpeklerin uyutulması gündemdeyken, hayvanseverler oldukça tepkili. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ise, Türkiye'de bu sorundan daha önemli bir konu olduğunu dile getirdi: Hayat pahalılığı…

Özışık kendi kamerasıyla bir kuru yemişçiye girdi. Kilosunun 2 bin 400 TL olduğu ithal fındıktan sadece 2 adet tarttıran Özışık, gördüğü fiyat ile bir hayli şaşırdı.

2 adet fındık 24 TL

2 adedinin 10 gram geldiği fındık, 24 TL’ye tekabül etti. Kendisine fındık ikram edip edemeyeceğini esprili bir dille soran Özışık, asıl konuşulması gereken konunun hayat pahalılığı olduğunu söyledi.