Roberto Carlos canlı yayında Türkçe konuştu Arda Güler şaşkınlık yaşadı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile birlikte röportaj yaptı. Röportaj'ın sonunda Arda'ya Türkçe bir şekilde "Teşekkürler kardeşim" diyen Carlos, genç yıldızı hayli şaşırttı. O anlar kısa sürede viral oldu.

Şampiyonlar Ligi finali öncesi Real Madrid'de Arda Güler, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Röportaj sonrası Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos, Arda Güler'i Türkçe konuşarak şaşırttı.

İspanyolca konuşarak sözlerini noktalayan Arda Güler'i Fenerbahçe'de de forma giyen efsane futbolcu Roberto Carlos tebrik etti ve Türkçe konuşarak "Çok teşekkürler kardeşim" ifadelerini kullandı.

Bu sözleri duyan Arda Güler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Arda'nın tepkisi İspanya basınında da yankı buldu. AS, "Roberto Carlos'un söyledikleri Güler'i şaşkına çevirdi." ifadelerini kullanırken Defanca Central de "Roberto Carlos'tan Arda Güler'i şaşkına çeviren hareket" sözleriyle yaşanan olayı okurlarına taşıdı.