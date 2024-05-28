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Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen kartlar! Erman Toroğlu 'çok net orantısızlık var' dedi

Erman Toroğlu, geride kalan sezonu değerlendirirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gösterilen kartlardaki orantısızlığa dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'inde Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı.

A Spor ekranlarında Ender Bilgin ve eski hakem Erman Toroğlu tarafından geride kalan sezon değerlendirdi.

Ender Bilgin, "Galatasaray, 64 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüş sezon boyunca. O da 90+5'te. Ligin en az kart gören ligin 2. takımı. Fenerbahçe, 84 sarı kart ve 5 kırmızı kart görmüş." dedi.

Erman Toroğlu ise "Kartlarda orantısızlık var, bunu bir düşünmek lazım. Çok net. Ben olsam Fenerbahçe ve Galatasaray’a gösterilen kartları masaya yatırırım." diye konuştu.

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