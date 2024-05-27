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Cüneyt Özdemir: Bütün dünya aptal, bir akıllı biz miyiz?

AK Parti'nin başıboş sokak köpekleri sorununu çözmek için hazırladığı kanun teklifi, tartışma yaratırken, gazeteci Cüneyt Özdemir, sözde hayvanseverlerin çözüm önerisi sunmadığını eleştirdi. Özdemir, köpeklerin sokaklarda kontrolsüz üremesinin şehir yaşamını olumsuz etkilediğini ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Uzun zamandır Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olarak öne çıkan başıboş sokak köpekleriyle ilgili harekete geçildi. AK Parti'nin, başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırladığı kanun teklifinde sona yaklaşıldı. Teklifin tartışılmaya başlamasıyla birlikte sözde hayvan severler yine ortalığı karıştırmaya başladı. Konuyu Youtube yayınında gündemine alan gazeteci Cüneyt Özdemir ise sözde hayvan severlere isyan etti. 

Dünyanın hiçbir yerinde yok

Başıboş sokak köpekleri sorunuyla ilgili ilk kez bir siyasi partinin elini taşın altına koyarak kanun teklifi hazırladığını belirten Cüneyt Özdemir, "AK Parti bu işi çözeceğiz" diyor." dedi. Bazı kişilerin iyi niyetli olarak bazı kişilerin ise fırsattan istifade ederek gündeme gelmek amacıyla başıboş köpek sorununda yapılacak düzenlemeyi eleştirdiğini söyleyen Özdemir, köpeklerin çok hızlı ürediğini ve şehirlerdeki yaşamın düzenlenmesi adına bu durumun kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. 

Köpeklerin uyutulmasına karşı çıkan sözde hayvan severlerin herhangi bir çözüm önerisi sunmadığını da söyleyen Özdemir, 'sokakta yaşasınlar' söyleminin gerçekçi olmadığını ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeyin olmadığını söyleyerek "Bütün dünya aptal biz akıllı değiliz ya da herkes vicdansız da tek vicdanlı ülke biz değiliz. Bunu en azından büyükşehirlerde çözmek lazım." dedi. 

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