Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Mahmut Tanal'ın iddialarına yanıt

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Mahmut Tanal'ın iddialarına cevap geldi.

Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hakkında söyledikleri gündem olmuştu. Tanal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi araçlarıyla, yine diğer kamu kurumlarının hizmete mahsus araçlarıyla pastaneye kahvaltıya gelindiğini iddia etmiş ve bir video çekmişti. Bu konu hakkında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden cevap geldi.

İşte yapılan o paylaşım...

Sayın Tanal; öncelikle ilgi ve dikkatinize çok teşekkür ederiz. Her zaman halkımızın kontrolüne açık olduğumuzu bildirmekle birlikte, bahse konu videoda pastaneye resmi araçla kahvaltıya gidilip kahvaltı edildiği bilgisi yer almaktadır. Bu bilgi doğru bir bilgi olmayıp, bünyemize ait araçlarla alakalı olarak gerekli tahkikat yapılmış olup, insani ve zaruri hallerle iki ve dört dakika şeklinde bekleme yapılmış, detaylar aşağıda sizlerin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Mahmut Tanal ne demişti?

Böyle olur Şanlıurfa’da tasarruf tedbirleri! Halka hizmet için çalıştırılması gereken Haliliye Belediyesi’nin iş makineleriyle, belediye birim araçlarıyla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi araçlarıyla, yine diğer kamu kurumlarının hizmete mahsus araçlarıyla pastaneye kahvaltıya geliniyor. Belediyenin kocaman iş makinelerinin, kamu araçlarının personel tarafından şahsi işlerde kullanılmasına mı yanalım, tasarruf tedbirlerinin sözde kalmasına mı yanalım, can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılmasına mı yanalım?