BIST 10.677
DOLAR 32,22
EURO 34,94
ALTIN 2.418,47
GÜNCEL

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Mahmut Tanal'ın iddialarına yanıt

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Mahmut Tanal'ın iddialarına cevap geldi. 

Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hakkında söyledikleri gündem olmuştu. Tanal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi araçlarıyla, yine diğer kamu kurumlarının hizmete mahsus araçlarıyla pastaneye kahvaltıya gelindiğini iddia etmiş ve bir video çekmişti. Bu konu hakkında  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden cevap geldi. 

İşte yapılan o paylaşım...

Sayın Tanal; öncelikle ilgi ve dikkatinize çok teşekkür ederiz. Her zaman halkımızın kontrolüne açık olduğumuzu bildirmekle birlikte, bahse konu videoda pastaneye resmi araçla kahvaltıya gidilip kahvaltı edildiği bilgisi yer almaktadır. Bu bilgi doğru bir bilgi olmayıp, bünyemize ait araçlarla alakalı olarak gerekli tahkikat yapılmış olup, insani ve zaruri hallerle iki ve dört dakika şeklinde bekleme yapılmış, detaylar aşağıda sizlerin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Mahmut Tanal ne demişti?

Böyle olur Şanlıurfa’da tasarruf tedbirleri! Halka hizmet için çalıştırılması gereken Haliliye Belediyesi’nin iş makineleriyle, belediye birim araçlarıyla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi araçlarıyla, yine diğer kamu kurumlarının hizmete mahsus araçlarıyla pastaneye kahvaltıya geliniyor. Belediyenin kocaman iş makinelerinin, kamu araçlarının personel tarafından şahsi işlerde kullanılmasına mı yanalım, tasarruf tedbirlerinin sözde kalmasına mı yanalım, can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılmasına mı yanalım?

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisini savundu: 5 yılda 1 kez...
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisini savundu: 5 yılda 1 kez...
Ergin Ataman'dan muhabire tepki: Kimseden korkma
Ergin Ataman'dan muhabire tepki: Kimseden korkma
Hatay'da feci kaza: 5 ölü 2 yaralı
Hatay'da feci kaza: 5 ölü 2 yaralı
Ordu'ya giden cemaat tebliğcilere tepki yağdı
Ordu'ya giden cemaat tebliğcilere tepki yağdı
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını açıkladı
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15'e taşımayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15'e taşımayı hedefliyoruz
Şarkıcı Hatice köpek taklidi yaptı, o anlar sosyal medyada çok konuşuldu
Şarkıcı Hatice köpek taklidi yaptı, o anlar sosyal medyada çok konuşuldu
Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu
Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu
Emekli amiral Türker Ertürk TSK'ya değil İran'ın açıklamasına inandı
Emekli amiral Türker Ertürk TSK'ya değil İran'ın açıklamasına inandı
Portakal bunları deşifre etmek lazım dedi fena saydırdı! Kansız, şerefsiz...
Portakal bunları deşifre etmek lazım dedi fena saydırdı! Kansız, şerefsiz...
ABD'ye kaçak giren Türk gündem oldu, söyledikleri Elon Musk'ı bile şaşırttı! "Amerikalılar haklı"
ABD'ye kaçak giren Türk gündem oldu, söyledikleri Elon Musk'ı bile şaşırttı! "Amerikalılar haklı"