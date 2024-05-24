ABD'ye kaçak giren Türk gündem oldu, söyledikleri Elon Musk'ı bile şaşırttı! "Amerikalılar haklı"

Kaliforniya'da göçmenlerle ilgili bir haber hazırlayan Fox News ekibi, bir grup Türk vatandaşıyla röportaj gerçekleştirdi. Grup içindeki bir kişinin kaçak göçmenlerden dert yanması ise sosyal medyada gündem oldu.

Fox News muhabiri Bill Melugin, Meksika üzerinden yasa dışı yollarla ABD'ye geçiş yapan Türk vatandaşlarıyla bir röportaj gerçekleştirdi.

Kaliforniya eyaletinin Jacumba bölgesinde çekilen ve kanalda yayımlanan videoda, kimliği açıklanmayan bir kişi, sınırı aşmak için Meksika'da bir kartel grubuna yaklaşık 10 bin dolar ödeme yaptığını ifade etti.

"Tamam, ben iyiyim ama ya diğerleri iyi değilse?"

Türk vatandaşı, “Aslında ABD halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kimler geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyiyim. Ama ya diğerleri iyi değilse? Ya onlar katil, psikopat ya da başka bir şeyse? Bunun garantisi yok” diye konuştu.

Şahıs, sınırda hiçbir güvenlik kontrolü yapılmadığını ve sınırdan geçenlerini incelenmediğini söyledi.

Türk vatandaşı, Melugin’in “Sınırı kimlerin geçtiği konusunda endişeleniyor musun?” sorusuna “Evet, çünkü insanlar normal değil gibi” yanıtını verdi.

Melugin haberde, videodaki kişinin ABD’ye gelebilmek için varını yoğunu sattığını aktardı.

Muhabir ayrıca attığı tweet’te, Türk vatandaşlarının ABD vizesine birden fazla kez başvurduğunu, reddedilince sınırı kaçak yollarla geçmeye karar verdiğini ve bunun ne kadar kolay olduğuna şaşırdıklarını söyledi.

Elon Musk da şaşkınlığını gizleyemedi

Bill, “Bana, ‘Amerikalılar güvenlik ve sınırı geçenler konusunda endişelenmeli’ dedi” ifadelerini kullandı.

Teknoloji milyarderi Elon Musk da habere “Vay be” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

NBC News’in 7 Mayıs’ta geçtiği habere göre ABD’ye kaçak yollarla giren Türk vatandaşlarının sayısı 4 yıl önce 60’ken 2023’te 15 bin 430’u buldu.