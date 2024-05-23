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Dursun Özbek'in yaptığına bakın! Kendini bu kadar rezil etmeye gerek var mıydı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Ali Koç ile ilgili iddiasını, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yalanladığı basın toplantısı gündem oldu. Gazeteci Hadi Özışık, Özbek'in zor duruma düştüğü anları yorumladı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği maçın ardından statta yaşananlarla ilgili Galatasaray Başkan Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında ilginç anlar yaşandı.

Özbek, Türkiye Futbol Federasyonunda yaşandığını iddia ettiği bir toplantıda Koç'un Timur'a "Seni mahvedeceğim. Koç ailesini tanımıyorsun. Ticaret hayatını bitireceğim. Gece uyku uyuyamayacaksın." dediğini iddia etti. Araya giren Timur "O kısımları demedi başkanım" diyerek başkanı düzeltti. 

O anlar sosyal medyada viral olurken, konuyu İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında tüm yönleriyle değerlendirdi. 

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