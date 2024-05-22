Osman Gökçek'ten İmamoğlu'nun Roma Gezisine tepki: İçtiğiniz şarabın parasını İstanbullulara ödettiniz

Meclis'te konuşma yapan CHP'li Veli Ağbaba, fahiş fiyat artışlarından hükümeti sorumlu tutunca AK Partili Osman Gökçek sert tepki gösterdi. İmamoğlu'nun tartışmalı Roma gezisiyle ilgili konuşan Gökçek, "Orada (Roma'da) yemek verdiniz, şaraplar açtınız, şarabın parasını İstanbullulara ödettiniz. Şimdi geldiniz bize tasarruftan bahsediyorsun" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yandaş gazetecilerle dudak uçuklatan masraflarla yaptığı ve tartışmalara neden olan Roma seyahati Meclis gündemine geldi. Tasarruf tartışmaları yaşanırken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba fahiş fiyat artışlarından hükümeti sorumlu tuttu. Bunun üzerine AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, İBB'nin muhalefet yandaşı gazetecilerle Roma'ya yaptığı seyahati ve bu harcamaların İBB bütçesinden yapıldığını hatırlatarak sert tepki gösterdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in açıklamaları şu şekilde:

"Ekrem İmamoğlu'nun gazetecileri götürdüğü bir Roma gezisi oldu. Bu götürülen uçağın parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ödedi. Orada yemek verdiniz, şaraplar açtınız, şarabın parasını İstanbullulara ödettiniz. Şimdi geldiniz bize tasarruftan bahsediyorsun.

Siz balya balya paraların, lastiklenen euroların hesabını vereceksiniz. Ondan sonra kalkacaksınız bize tasarruftan bahsedeceksiniz. Ekrem İmamoğlu'nun kendi şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz'a para taşıma işlemlerini yaptırdınız. Balya balya paraları kim taşıdı? Tuncay Yılmaz taşıdı. Tuncay Yılmaz kimdi? Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin genel müdürüydü.

"İBB'yi 173 milyar TL borca soktunuz"

Bize ahlaktan bahsedecek olanlar annelerini, kardeşlerini, teyze oğullarını sabahtan akşama kadar belediyelere yerleştiriyorsunuz.