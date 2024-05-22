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Astrolog Meral Güven: Fenerbahçe mucizevi şampiyonluk yaşayacak

Astrolog Meral Güven'in Fenerbahçe iddiası sosyal medyada gündem oldu. Güven, "Harita da kartlarım da bunu söylüyor, Fenerbahçe mucizevi şampiyonluk yaşayacak." dedi.

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını son maça taşıdı.

Şampiyonluk yarışında büyük avantaja sahip sarı kırmızılı takıma rağmen astrolog Meral Güven, aksini düşünüyor.

Güven, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı görüşünde ısrarını sürdürüyor. TGRT Haber'e konuşan Güven, "Kartlarım ısrarla üstüne bastıra bastıra hala daha Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylüyor. Harita da kartlarım da bunu söylüyor, Fenerbahçe mucizevi şampiyonluk yaşayacak." dedi.

Kim nasıl şampiyon olur?

Galatasaray'a Konyaspor maçında alacağı beraberlik dahi şampiyonluk için yeterli. Fenerbahçe'nin ise şampiyon olabilmesi Galatasaray'ın yenilmesine bağlı. Galatasaray yenilir ve Fenerbahçe İstanbulspor'u yenerse sarı lacivertli takım şampiyon olabiliyor.

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