BIST 10.895
DOLAR 32,18
EURO 34,97
ALTIN 2.508,09
SPOR

Aziz Yıldırım kongre üyeleri ile bir araya geldi

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olacağını açıklayan Aziz Yıldırım, kongre üyeleri ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle buluştu.

Kalamış'ta bulunan bir restoranda kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde mekana giriş yaptı.
Kongre üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği yemekte Yıldırım, yaptığı konuşmada herkese teşekkür etti.

"Hepimiz Fenerbahçeliyiz" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, "Fenerbahçe'nin galip gelmesi, şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Galatasaray maçı için 'Biz Galatasaray'ı yeneceğiz.' dedim. Öyle bir noktaya geldik ki, şampiyon olursak başkanlık ve yönetim kurulunu kazanma şansımızı kaybederiz. Ama yine de Fenerbahçe şampiyon olsun. Çocuklar 10 yıldır mutlu olmuyordu. Şampiyon olursak Fenerbahçeli çocuklar üzülmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de amatör branşların başarılı şekilde devam ettiğini de vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Biz spor kulübüyüz. Amatör branşlar bizim bıraktığımız şekilde devam ediyor. Dörtlü Final'e çıkan takımımız inşallah şampiyon olup ikinci kez bu kupayı getirir. Seçimde kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'da olduğu gibi birlik, beraberlik içinde devam etmelidir. Kim seçilirse seçilsin, hiç önemli değil. Biz Fenerbahçe'yiz, en büyüğüyüz, en büyük olmaya da mecburuz. Kuva-yi Milliye'yi canlandıran kulüptür burası. 3 Temmuz'da bunu gördük. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne sarılalım ve bu ülkenin ileriye gitmesi için çalışalım. Hepinizi çok seviyorum. Biz Fenerbahçe'yiz. 1919'dan bu yana bu cumhuriyetin kuruluşu için her şeyi yaptık. Onun için Fenerbahçe'ye sahip çıkmalıyız, kavga değil barış yapmalıyız."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu
Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu
İsmail Saymaz'dan şaşırtan 'Akıncı' açıklaması; Övgüler dizdi
İsmail Saymaz'dan şaşırtan 'Akıncı' açıklaması; Övgüler dizdi
Gaziantep'te şehitliğin önünden geçen vatandaşın hareketi yürek ısıttı
Gaziantep'te şehitliğin önünden geçen vatandaşın hareketi yürek ısıttı
Dursun Özbek Ali Koç için söyledi Erden Timur yalanladı: O kısımları demedi başkanım
Dursun Özbek Ali Koç için söyledi Erden Timur yalanladı: O kısımları demedi başkanım
Gazze'de Kassam Tugayları İsrail tankını böyle patlattı o anlar yayınlandı
Gazze'de Kassam Tugayları İsrail tankını böyle patlattı o anlar yayınlandı
Eskişehir'de yabancı uyruklu kadın tartıştığı yolculara su şişesiyle saldırdı: Müslüman değilsiniz
Eskişehir'de yabancı uyruklu kadın tartıştığı yolculara su şişesiyle saldırdı: Müslüman değilsiniz
İran halkı, Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenaze töreninde ağıt yakıp gözyaşı döktüler
İran halkı, Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenaze töreninde ağıt yakıp gözyaşı döktüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir
7 ilde Narkoçelik-18 Operasyonu: 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
7 ilde Narkoçelik-18 Operasyonu: 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
İsmail Saymaz'dan Ayhan Bora Kaplan davası ile ilgili bomba açıklamalar! Kemal Kılıçdaroğlu detayı...
İsmail Saymaz'dan Ayhan Bora Kaplan davası ile ilgili bomba açıklamalar! Kemal Kılıçdaroğlu detayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İBB'nin olaylı Roma gezisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı Ruşen Çakır'ın eşi...
İBB'nin olaylı Roma gezisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı Ruşen Çakır'ın eşi...