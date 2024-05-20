İsmail Saymaz'dan Ayhan Bora Kaplan davası ile ilgili bomba açıklamalar! Kemal Kılıçdaroğlu detayı...

Gazeteci İsmail Saymaz, Ayhan Bora Kaplan davasında itirafçı olan Serdar Sertçelik ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Sertçelik'in, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Ramazan Kubat tarafından Ankaraya götürüldüğünü söyleyen Saymaz, Kubat'ın CHP Genel Merkezi'nde odasının da bulunduğunu belirtti.

Son günlerin gündem maddesi olan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda M7 kod adıyla gizli tanık olduğunu itiraf eden Serdar Sertçelik, ayağında elektronik kelepçe olmasına rağmen firar etmişti. Serdar Sertçelik ile ilgili Gazeteci İsmail Saymaz'dan oldukça dikkat çeken açıklamalar geldi.

İsmail Saymaz'ın açıklamalarına göre Serdar Sertçelik, bir dönem CHP Genel Merkezi’nde odası bulunan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Ramazan Kubat tarafından Ankara'ya götürüldü. İsmail Saymaz, Ramazan Kubat'ın Serdar Sertçelik ile birlikte Ankara'ya gitmesinin CHP'ye yönelik skandal bir risk taşıdığını ifade etti.