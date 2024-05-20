Galatasaraylı eski futbolcu Evren Turhan'ın derbi tahmini gündem oldu
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından, Galatasaray'da bir dönem forma giyen Evren Turhan'ın maç öncesi 7-0 tahmini sosyal medyada gündem oldu.
Trendyol Süper Ligi'nin 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenerek iddiasını son maça taşıdı.
Maç öncesi fark bekleyen sarı kırmızılılar, kötü oyun ve yenilgiyle neye uğradığını şaşırdı.
Maç öncesi "Galatasaray'ın 7-0 kazanacağını düşünüyorum. Rekorları kırdın mı tam olsun" diyen sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu Evren Turhan'ın yorumları, sosyal medyada yeniden gündem oldu.