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Galatasaraylı eski futbolcu Evren Turhan'ın derbi tahmini gündem oldu

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından, Galatasaray'da bir dönem forma giyen Evren Turhan'ın maç öncesi 7-0 tahmini sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol Süper Ligi'nin 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenerek iddiasını son maça taşıdı.

Maç öncesi fark bekleyen sarı kırmızılılar, kötü oyun ve yenilgiyle neye uğradığını şaşırdı.

Maç öncesi "Galatasaray'ın 7-0 kazanacağını düşünüyorum. Rekorları kırdın mı tam olsun" diyen sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu Evren Turhan'ın yorumları, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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