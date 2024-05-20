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Ali Koç'tan Galatasaraylı yöneticiye: Git buradan yoksa dayak yiyeceksin

Fenerbahçe'nin deplasmanında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan ile tartıştı. Ali Koç ayrıca Fenerbahçe Yönetcisi Selahattin Baki'nin de yakasına yapışarak azarladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray zaferinin ardındanAli Samiyen Stadı'na geldi. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı, oyuncularla beraber sahaya çıkarak galibiyeti kutladı. Stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı. Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi.

Ali Koç, Selahattin Baki'yi azarladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, RAMS Park'ta maçın ardından çıkan olaylar sonrası Fenerbahçe Yönetcisi Selahattin Baki'yi çok sert bir şekilde uyardı.

Selahattin Baki, Ali Koç'a "Beni mi buldun başkanım." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan Eray Yazgan'a : dayak yiyeceksin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çıkan gerilimde Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" dedi. Kısa bir sürenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular içeriye girdi. Gerginlik de sona erdi.

 

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