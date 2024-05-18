Erdoğan 'muhalefet abartıyor' dedi Cüneyt Özdemir: Erdoğan'ı kandırdıklarını düşünüyorum

Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin 'tarım bitti' tezine tepki gösterdiği konuşmasıyla ilgili, "Erdoğan'ı kandırdıklarını düşünüyorum. 1 kilo kıyma alıyorsun 459 lira. Dana kuşbaşı 617 lira. Gerçek tabloyu anlatmıyorlar Erdoğan'a." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün katıldığı bir programda tarımla ilgili açıklamaları gazeteci Cüneyt Özdemir'in gündemindeydi.

Özdemir, Erdoğan'ın "Ülkemizde muhalefetin ezberi olan 'Tarım bitti' tezlerinin ne kadar içi boş, temelsiz ve gerçek dışı olduğunu rakamlarla ispat ettik. Biraz önce Tarım ve Maliye bakanlarımız da yaptıkları konuşmalarla bunu tekrar teyit ettiler." sözlerini değerlendirdi.

Özdemir, konuşmasında şunları söyledi:

"Gerçekten espri olarak söylemiyorum. Erdoğan'ı kandırdıklarını düşünüyorum. Gerçek tabloyu anlatmıyorlar Erdoğan'a. Farkında değil. Mesela bugün Carrefoursa'ya giriyorsun 1 kilo kıyma alıyorsun 459 lira. Dana kuşbaşı 617 lira. Gerçekten ben haberi olmadığını düşünüyorum."