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İstanbulspor Teknik Direktörü'nden Sivasspor maçı sonrası açıklama

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Sivasspor'a 3-1 mağlup olan İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçta gole daha fazla yaklaştıklarını ancak Sivasspor'un daha usta goller attığını belirtti. Korkmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başladığı konuşmasında, gelecek sezon için planlamalar yaptıklarını ve performanslarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'a 3-1 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, maçın genelinde gole daha fazla yaklaşan taraf olduklarını ancak Sivasspor'un daha usta goller attığını dile getirdi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, sözlerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başladı.

19 Mayıs'ın çok önemli bir gün olduğuna dikkati çeken Korkmaz, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a attığı ilk adımla başlayan büyük mücadelemizin yıl dönümü. Binlerce yıl zenginleştirdiğimiz, bizleri büyük bir ahenk içinde yaşatan medeniyetimizi yıkmak için yapılan saldırıya karşı atılan ilk adımdı bu. Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramla ata yurdunu koruma görevini, birlikte yaşama kültürümüzü devam ettirme görevini gençlere verdi. Bu bayramın ismindeki mesajı iyi anlayarak kutladığımız nice 19 Mayıs'lara diyorum." açıklamasını yaptı.

Maçla ilgili konuşan Korkmaz, takımın skor üretme konusundaki eksiklerine değindiklerini ve hafta içinde bu konuyu çalıştıklarını vurguladı.

Pozisyon ürettiklerini ancak usta dokunuş eksikliği sebebiyle bu pozisyonları gole çeviremediklerinin altını çizen Korkmaz, şöyle konuştu:
"Yediğimiz ilk golde savunmanın müdahalesi kaleciyi kontrpiyede bıraktı. Bu da oyunun cilvesi. Bu gole reaksiyon göstermek isterken usta işi bir gol yedik. Maçın genelinde, son bölüm hariç daha fazla gole yaklaştık ama Sivasspor daha usta goller attı. Hem benim hem de futbolcu arkadaşların kendilerini tahtaya koyması gereken bir durum bu."

Gelecek sezon planlamalarını yaptıklarını da belirten Korkmaz, şunları söyledi:

"Futbol, karşı kaleye gol atıp, kalenizde gol yememeniz gereken bir oyundur. Son haftalarda bu roller, belirlediğimiz stratejiler uygulamada motivasyon kaybına sebep oluyor. Karşınızda Sivasspor gibi bir takım var. Bugün 'Ligde Icardi dışında hangi forveti almak istiyorsunuz?' diye sorsanız herkes Manaj'ı söyler. Sivasspor'un öne geçmesinin ardından oyun disiplininden kopmamamız lazımdı. Önümüzdeki sezonun planlarını yaptığımız dönemde, Süper Lig'deki maçların karşılığını vermemiz lazım. Biz de bu performanslar ışığında önümüzdeki sezonun planlamasını yapacağız."

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