CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kobani Davası'nda verilen cezalarla ilgili konuştu. Özgür Özel, "Bu dava her yönüyle siyasi bir dava. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezaların kabul edilebilir bir yanı yok." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kobani Davası'nda verilen cezalarla ilgili konuştu. Özgür Özel, "Bu dava her yönüyle siyasi bir dava. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezaların kabul edilebilir bir yanı yok." dedi.