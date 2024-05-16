Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğine hazır olduğumu ilettim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacminde 3 milyar dolara ulaştık. Yeni hedef olarak 5 milyar dolar üzerinde durduk. Gürcistan'ın büyük altyapı projelerine desteğine hazır olduğumu ilettim" dedi.