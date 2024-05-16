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POLİTİKA

CHP'li vekil genel Kurul'da AK Parti vekillerine 'bunları Kars'ta çoban yapmazlar' dedi ortalık karıştı

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, AK Parti sıralarına çoban mülakatında sorulan sorularını yöneltti. Doğru yanıt alamayan Alp, "Bunları Kars'ta çoban yapmazlar" ifadelerini kullanınca AK Parti milletvekillerinin tepkisini çekti.

TBMM Genel Kurulu'nda mülakat uygulaması tartışması yaşandı. Mülakat uygulamasının kaldırılmasını isteyen CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Veteriner Fakültesi çiftliğinde çalıştırılacak 4 çobanın mülakatta başarısız  sayıldığını söyledi.

Alp, mülakatta çobanlara sorulan soruyu tartışma yaşadığı AK Partili milletvekillerine yöneltti. Sorusuna yanıt alamayan Akgün, "İşte bu milletvekili Kars'a gelse çoban bile olamaz" deyince tansiyon yükseldi.

Tartışma sonrası yeniden söz alan Akgün Alp, "Bu sözüm maksadımı aştı. Efendim hepinizi çoban yaparlar" dedi.

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