Aziz Yıldırım'dan yaylım ateşi: Bütün FETÖ'cüleri afişe edeceğim

Ali Koç'un bir kez daha Fenerbahçe başkan adayı olacağını açıklamasının ardından kendi adaylığını da açıklayan Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenledi. Yıldırım konuşmasında, futbolda ve medyada hala FETÖ'cülerin olduğunu söyleyerek ‘başkan seçildiğimde tüm FETÖ’cüleri afişe edeceğim’ ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkan adayı olup olmayacağı merakla beklenen Aziz Yıldırım, Ali Koç'un adaylığını açıklamasının ardından kendisi de aday olacağını açıklamıştı. Bir basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe'nin eski başkanı ve mevcut başkan Adayı Aziz Yıldırım, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. ‘Türkiye'de FETÖ yok olmadı’ diyen Aziz Yıldırım, gazeteciler arasında da hala FETÖ'cülerin olduğunu dile getirdi.

Yıldırım ayrıca, “3 Temmuz sabahı Kanal D'de 3 Temmuz'u anlatan adam bugün Halk TV'de program yapıyor. Geldiğimde (başkan olduğumda) bunları konuşacağım. Bütün FETÖcüleri afişe edeceğim” ifadelerini kullandı.