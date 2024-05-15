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DÜNYA

Slovakya Başbakanı Fico'ya suikast! Korumalar böyle yakaladı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Fico yaralanırken, saldırgan korumalar tarafından yakalandı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun, Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı, saldırganın yakalandığı bildirildi.

Slovakya Haber Ajansının (TARS) haberinde, Trencin bölgesinde yer alan Handlova'daki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldığı belirtildi.

Haberde, silahlı saldırıda, Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Başbakan'ın sosyal medya hesabı Facebook'tan yapılan açıklamada ise suikast girişiminde bulunulan Fico'nun vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, hayati tehlikesi bulunan Başbakan'ın, saldırıya uğradığı Handlova'dan başkent Bratislava'ya yaklaşık 215 kilometre uzaklıktaki Banska Bystrica eyaletine helikopterle aktarıldığı bildirildi.

Öte yandan, emniyet güçlerinin silahlı saldırganı yakaladığı bildirildi.

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