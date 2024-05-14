Sinan Burhan: Arapça’yı yasaklarsan Cumhuriyet Halk Parti’sinin adını bile söyleyemezsin

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Taksim Meydanı Programında Arapça tabela tartışmaları konusunda dikkat çeken bir noktaya değindi. Burhan, Cumhuriyet kelimesinin kökeninin Arapça olduğunu hatırlatarak “Sen Arapça kelimeleri ötekileştirmeye kalkarsan Cumhuriyet Halk Partisinin adını dahi söyleyemezsin” dedi.

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına katılan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan Arapça tabelaları tartışmalara noktayı koydu. Burhan, Bizim TV Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç’in Arapça konusu batılılaşma dediğimiz vizyona ters ifadelerine şu cümle ile karşılık verdi: Eğer bu dilde ötekileştirme ve ret ile başlarsak, siz Cumhuriyet Halk Partisi ismini söyleyemezsiniz “ Cumhuriyet Arapça, Halk Farsça, Parti ise İngilizce…