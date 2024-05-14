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Beşiktaş'a Anderson Talisca müjdesi!

Beşiktaş'a Anderson Talisca müjdesi!

Adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan Anderson Talisca için Al Nassr'ın çarpıcı bir karar aldığı iddia edildi.

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Al Nassr forması giyen Anderson Talisca yeni sezonda Suudi Arabistan ekibinin formasını giymeyebilir. Al Nassr'ın Brezilyalı futbolcu için ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

AL NASSR, TALISCA İÇİN TEKLİF BEKLİYOR

Gazeteci Rudy Galetti, Al Nassr'ın yabancı futbolcu listesinde yer açmak için Anderson Talica'yı gözden çıkarılabilir olarak gördüğünü belirtti.

Al Nassr, adı her transfer döneminde baştaBeşiktaş olmak üzere Süper Lig'in devleriyle anılan yıldız futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

TALISCA'NIN KARNESİ

Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 25 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 25 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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