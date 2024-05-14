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Özgür Özel kamuda tasarruf paketini eleştirdi

Özgür Özel kamuda tasarruf paketini eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün açıklanan kamuda tasarruf paketini eleştirerek "En pahalı araçlarla en ucuz araçlarla gidenden aynı vergiyi alıyorlar. Yüzde 35'in yüzde 24'ü de işçinin, emeklinin, memurdan alınan gelir vergisi. Kalan yüzde 11 de bütün üreticilerin, fabrikatörlerin, müteahhitlerin gelirinden ödediği vergi" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün açıklanan kamuda tararruf paketini  eleştirdi. Özel, yürütmenin ortaya koyduğundan daha kapsamlı bir tasarruf genelgesi için CHP olarak Meclis'teki herkese çağrı yaptı.

TBMM'nin de tasarrufa geçmesi gerektiğini belirten Özgür Özel, CHP'li belediyelerde bu tasarruf genelgesinin çok ilerisinde uygulamaların hayata geçirildiğini savundu.

"Vergide adalet temel mücadelemizdir"

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

Dün kamuda tasarruf genelgesi yayınlandı. Bu genelgede bir olumlu fark var, sarayın Cumhurbaşkanlığı harcamalarının genelge dışında bırakılmamış olması. Meclis dışarıda tutulmuş, bu gayet olağan bir durum. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunuyorum; bu hafta içinde TBMM Başkanlık Divanı'nı olağanüstü toplantıya çağırsın. Meclis kendi genelgesini hızla hazırlamalı. CHP olarak bütün gruplara ve Meclis Başkanı'na çağrıda bulunuyoruz.

Belediyelerimizin hem bizim hem Cumhurbaşkanlığı genelgesine uymasını bekliyorum. CHP'li belediyeler geçmiş icraat pratiklerine bakıldığında yarı fiyatına iki kat iş yapar. Hem tasarrufluyuz hem verimliliğimiz yüksek.

Koca genelgede umudumu artıran bir cümle var; vergide adalet. Tam zurnanın zırt dediği yer burası. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor. Bunun 65 lirası dolaylı vergi. Elektrik, su, ekmekten... En pahalı araçlarla en ucuz araçlarla gidenden aynı vergiyi alıyorlar. Yüzde 35'in yüzde 24'ü de işçinin, emeklinin, memurdan alınan gelir vergisi. Kalan yüzde 11 de bütün üreticilerin, fabrikatörlerin, müteahhitlerin gelirinden ödediği vergi.

Az kazanandan az, çok kazanandan çok, hiç kazanandan hiç almayacaksın. Vergide adalet temel mücadelemizdir."

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