UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, EURO 2024 maçları esnasında sadece kaptanların hakemle konuşmasına izin verileceğini diğer oyuncuların ise buna yeltenmesi halinde ihtar alacaklarını dile getirdi.

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UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, Euro 2024'te yalnızca kaptanların hakem kararlarına itiraz etmelerine izin verileceğini, diğer tüm oyuncuların 'her türlü saygısızlık ve itiraz gösterenlerin sarı kartla cezalandırılacağını' söyledi.

Eski Serie A hakemi Rosetti, La Gazzetta dello Sport için yazdığı makalede Euro 2024 için bazı yeni kuralları açıkladı.

Rosetti kaleme aldığı yazıda şu cümleleri kaydetti:

Modern futbolda hakem olmak çok zordur. Hakemler maç başına 200 ila 250 karar veriyorlar - ani her 22 saniyede bir- zor ve bazen tartışmalı durumlarda, büyük bir baskı altında ve her biri taraftarlar ve uzmanlar tarafından birçok açıdan inceleniyor ve gözden geçiriliyor. Sahada istenmeyen kararlar verebilen güçlü kişiliklere sahip hakemler istiyoruz ama aynı zamanda daha açık olmalarını ve belirli kararları vermelerine neyin yol açtığını açıklamalarını istiyoruz. VAR sisteminden çok fazla bilgi alıyorlar ancak belirli bir kararın nasıl verildiğini anlamalarına yardımcı olmak için oyuncular ve antrenörlerle konuşmaya ve daha fazla ayrıntı paylaşmaya hazırız.

Nisan ayındaki Uefa Euro 2024 finalistleri çalıştayında, antrenörlerin fair play'i teşvik etmek için çalışmaya hazır olmayı kabul ettiklerini belirten Rosetti, "Bunu nasıl yapacağız? Fikir basit. Bütün takımlardan hakemle yalnızca kaptanlarının konuşmasını sağlamalarını isteyeceğiz. Kaptanlardan, takım arkadaşlarının hakemi köşeye sıkıştırmamalarını sağlamalarını isteyeceğiz. Karar saygılı bir şekilde verilene kadar doğrudan konuşmaya izin vereceğiz. Sadece takım kaptanının hakemle konuşmasını istediğimizi vurgulamak önemli. Takım arkadaşlarının hakemle arasındaki mesafeyi korumasını sağlamak kaptanın sorumluluğunda olacaktır. Kaptanının rolünü göz ardı eden ve hakeme herhangi bir saygısızlık veya muhalefet göstererek yaklaşan oyuncu sarı kartla cezalandırılacaktır" dedi.

Rosetti kaptanın kaleci olması halinde ve sahanın diğer ucunda bir olay meydana gelmesi durumunda bu rolü üstlenecek bir başka oyuncusunun olması gerektiğini belirtti.

Hakemler, tüm taraflar arasında samimi bir atmosfer yaratılarak tartışmaya açık olmaya teşvik edileceğini ifade eden Rosetti, "Bu, oyuncular arasında güven oluşturmalarına ve modern hakemlerin sahip olması gereken liderliği göstermelerine olanak tanıyacak. UEFA hakem uzmanlarından oluşan bir ekip ve mümkün olduğunda bir turnuva hakemi, bu bilgileri futbolcularla daha ayrıntılı bir şekilde tartışmak için 24 takımın her biriyle buluşacak" cümlelerini kaydetti.

Bu yaklaşımın benimsenmesinin hakemlerin kalitesini artıracak ve turnuva boyunca futbolcular ve taraftarlar için daha iyi maçlar oynanmasına imkan sağlayacağını ifade eden Rosetti, "Hakem ve takım kaptanları arasında yapıcı bir diyalog kurmayı başarırsak, herkes bundan faydalanacak ve hepimizin sevdiği bu muhteşem oyunun geleceğine olumlu bir miras bırakacağız" dedi.