Hakan Fidan'dan Avusturyalı mevkidaşının Hamas iddiasına anında yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Ankara’da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Avusturyalı mevkidaşının Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamasına Hakan Fidan'dan cevap gecikmedi.

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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avusturyalı Bakan Schallenberg, Hamas'ın terör örgütü olduğunu söyleyince Bakan Fidan, gereken cevabı hemen verdi. Fidan, "Hamas terör örgütü değil, kendi topraklarını savunuyor" dedi.

İşgalci İsrail'in saldırılarına sert tepki gösteren Bakan Fidan, "Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış" ifadelerini kullandı.

Geçmişte gerçekleştirilen soykırım ne kadar yanlışsa bugün gerçekleştirilenin de aynı derecede yanlış olduğunun altını çizen Bakan Fidan, "Dün ne kadar yanlışsa bugün yapılan da öyle" dedi.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis görüşmesine ilişkin de konuşan Bakan Fidan, Miçotakis'in iki ülke arasındaki ilişkilerin ileri seviyeye taşımak için irade ortaya koyduğunu söyledi.