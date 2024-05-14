Bahçeli'den Eurovision tepkisi: Sanat değil siyaset yapılmıştır

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konulmasında geçtiğimiz günlerde yapılan Eurovision yarışmasına da değinen Bahçeli, sanat değil siyaset yapıldığını söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstererek Gazze için somut adım atılmasının şart olduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin işleyişinin hesap verebilir olması gerektiğini söyledi. Eurovision'da sanattan çok siyaset yapıldığına da değinen Bahçeli, "Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle çağdaşlık anlayışı" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail insani değerleri hiçe sayıyor. Netanyahu yönetimi terör arıyorsa terörist görmek istiyorsa bir boy aynasına ilk elden bakmayı mutlaka tercih etmelidir. İsrail'in azgın şımarıklığı işlediği korkunç cinayetler haddi ve hududu çoktan aşmıştır. Küresel vicdan Filistin halkının yanında. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin veto sistemini eleştirmiştim. BM'nin demokratikleşmesi acil bir eylem planı çerçevesinde ele alınmalıdır. Güvenlik Konseyi işleyişinin daha açık olması elzem bir ihtiyaçtır. BM’nin daimi üye sayısının çoğaltılması ve BM Güvenlik Kurulu'nun veto yetkisinin sınırlandırılması dünya barışına katkı sağlayacaktır.

Soykırımın bahanesi olamaz

Daimi üye sayılarının çoğaltılması akla en yatkın seçeneklerden birisi olarak önümüze çıkmaktadır. Gazze'de bebekler katledilirken veto silahına sarılıp İsrail'e payanda olanlar bunun hesabını veremeyeceklerdir. Soykırımın bahanesi olamaz. Netanyahu'nun Refah'taki masum yavrulara saldırması alçaklıktır. Gazze için somut adım şart. BM Güvenlik Konseyi'nin işleyişi hesap verebilir olmalı. Türkiye Filistin'in yanında. Gazze'yi savunmak demek Gaziantep'i savunmak demektir.

Eurovision Şarkı Yarışması tepkisi

Eurovision Şarkı Yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belgelemiştir. İsrailli şarkıcıya itirazlar yoğun olsa da sonuç alınamamıştır. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle çağdaşlık anlayışı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni samimiyetle destekliyoruz. TBMM gündemine gelecek öğretmenlik meslek kanunu teklifini yürekten destekleyeceğiz. Bütüncül bir modelden neden rahatsızlık duyuluyor?"

ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır

Çiftçilerimizi komisyoncuya, aracıya asla ezdirmeyeceğiz. Bizi doyuran çiftçilerin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Haciz kıskacında olanların umudu MHP ve Cumhur İttifakı'dır. Çiftçi kardeşlerimizin arkasında olacağımızı ifade ediyorum."

Kanun dışı irtibat ağlarının farkındayız

Ayranımızı kabartmasınlar sabrımızı taşırmasınlar. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ağlarının farkındayız birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilmeyecek bir komplo devrededir. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını gölgeleme arayışını himaye eden kim varsa haindir haşhaşidir. Emniyet ve yargı medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operayonu nasıl oluyormuş."