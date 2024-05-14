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Bir ilde daha ekmeğe zam geldi işte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı

Bir ilde daha ekmeğe zam geldi işte 200 gram ekmeğin yeni fiyatı

Balıkesir’in Edremit Ticaret Odasında, Ekmek Fiyat Tespit Komisyonu Toplantısı gerçekleşti. Zam kararının bakanlık onayından sonra açıklanması bekleniyor.

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Edremit’te ekmek fiyatları için komisyon bir araya geldi. Toplantıya Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Aykut Dürüst, Edremit Belediyesi Zabıta Memuru Emin Deniz ve Edremit Ticaret Odası temsilcisi Servet Karaman katıldı. Toplantıya Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ev sahipliği yaptı.

Toplantıda alınan kararların bakanlık onayından sonra açıklanması bekleniyor.

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