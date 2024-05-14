Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Depremzede Aylin Karakuş'un yürek yakan hikayesi

Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda 50 bin TL kazanan Hataylı depremzede Aylin Karakuş, Türkiye'yi ağlattı. Karakuş "Bütün duygularımı ifade etmeye çalıştım. Hayallerimden bahsettim.Kenan beyi öyle görünce çok üzüldüm. Kenan beyin bana sarılıp teselli etmesi gerçekten tarif edilemez bir duyguydu." dedi.

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ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasına katılan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinde sol bacağını kaybeden depremzede Aylin Karakuş (29), anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı. Yarışmada sunucu Kenan İmirzalıoğlu da gözyaşlarına hakim olamadı.

Depremde sol bacağını dizüstünden kaybeden ve protezle ayağa kalkan Aylin Karakuş, Sabah'a konuştu.Karakuş "Ben ağlamak istemiyorum, hep gülmek, yaşamak istiyorum.Allah hiç kimseye böyle acı göstermesin. Yarışmada hedefim 1 milyon TL kazanmaktı. Çünkü fiyatı 30 bin Euro olan mikroişlemcili diz eklemi protezi almaktı. Maalesef 50 bin TL kazanabildim. Sağlık olsun. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Eğitimi Doktora 3'üncü sınıf öğrencisiyim. Önce akademisyen, sonra da engelli rektör olmak istiyorum" dedi.

15 saat sonra enkazdan çıkarıldı

5 kardeşin en büyüğü olan üniversite öğrencisi Aylin Karakuş, Ankara'dan Hatay'a tatil için ailesinin yanına gittiği sırada meydana gelen depremde Gökkuşağı apartmanının yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Aylin, yaklaşık 15 saat sonra babası Saim ile birlikte enkazdan yaralı kurtarılırken, annesi Hasibe ve kardeşi Oğuzhan Karakuş hayatını kaybetti.

Diğer kardeşleri Ayşegül, Eren ve Ahmet, Muğla, Karabük, ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde üniversite eğitimi gördüğü için Hatay'da bulunmuyordu.

Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Aylin Karakuş'un sol bacağı diz üstünden ampute edildi.

Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aylin Karakuş, geçtiğimiz yıl önce protez uygulamasıyla yeniden ayağa kalktı. Fizik tedavi sürecini de bitiren Aylin Karakuş, Gazi Üniversitesi'ndeki doktora eğitimine geri döndü.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na üniversitenin ilk gününde tanıştığı ve "Birlikte bütün zorlukları yendiğim" dediği 11 yıllık arkadaşı Şükran Geçgel'in teşvikiyle katıldığını anlatan Aylin Karakuş, "Yarışmaya programın platformuna uygun bir şekilde çıktım. Yarışma bir anda yaşadıklarımı anlatmaya başlamayla duygusal an aldı. Bütün duygularımı ifade etmeye çalıştım. Hayallerimden bahsettim. Kenan bey de ben de dayanamadım. Kenan beyi öyle görünce çok üzüldüm. Kenan beyin bana sarılıp teselli etmesi gerçekten tarif edilemez bir duyguydu. İkimiz de çok zorlandık" diye konuştu.











