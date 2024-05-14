CHP lideri Özgür Özel'den kamuda tasarruf paketine ilişkin açıklama

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin detaylar dün açıklandı. CHP lideri Özgür Özel de konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yazılanların hepsi önemli ancak bunların tek tek takip edilmesi lazım." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin ayrıntılı değerlendirmeyi daha sonra yapacağını kaydetti.

Daha önce de benzer çalışmanın 7 kez yapıldığını anımsatan Özel, şöyle devam etti:

"Bu sekizincinin ilanı, daha önceki yedi genelgeye kendilerinin uymadıklarının göstergesidir. Bugünkünün diğerlerinden ayırıcı önemli özelliği hep eleştirdiğimiz sarayın ilk kez genelge kapsamına alınmasıdır. Meclis dışarıda bırakılmıştır. Bunun eleştirilecek bir tarafı yok. Kuvvetler ayrılığı gereği yürütme yasamaya talimat veremeyeceği için yapılmıştır.

"Bunların tek tek takip edilmesi lazım"

Meclis Başkanının bu konuda geçtiğimiz haftaki ifadelerini hızla bu genelgeye ve ilerisine dönüştürerek daha da ilerisinde bir tasarruf genelgesini Meclis için de yayımlamasını bekliyoruz. Kendisinin böyle bir çalışması olacaksa destek veriyorum, teşvik ediyorum. İkinci husus tabii ki yazılanların hepsi önemli ancak bunların tek tek takip edilmesi lazım. Burada 3 yıl boyunca yeni personel istihdam edilmeyeceği, sadece emekli edilen kadar personel alınacağı, kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirileceği ifadeleri ise emekçiler açısından son derece riskli bir durumdur. Bu, örtülü IMF programıdır. IMF getirirseniz 'yeni kamu personeli alma, işçiye zam verme, emekliye zam verme', esnek çalışma modelleri geliştirilecek zaten. Şu anda IMF'nin hayaleti, işçinin camına gelmiştir."

Özel, başta öğretmen atamaları ve kamuya alımlarda daha hassas olunması gerektiğine dikkati çekti.

"Bu değişmeden kimse yoksullarla uğraşmasın"

Yapılacak işin adil bir vergi sistemi olduğunu aktaran Özel, "İlk kez Mehmet Şimşek'in vergide adalet kısmının altını çizdim. Burada da çiziyorum. Türkiye'de verginin yüzde 65'i dolaylı vergi. Yüzde 24'ü de çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisi. Geriye kalıyor yüzde 11. Esas vergi vermesi gereken, yani kazananların yüzde 11'i veriyor. Emekçiler 24'ü veriyor, gerisini kazanan kazanmayanın gözünün yaşına bakmadan, elektrikten, sudan, telefondan, sütten, ekmekten alıyorlar. Bu sistem değişmelidir. Bu değişirse kaynak bulunur. Bu değişmeden kimse yoksullarla uğraşmasın." ifadesini kullandı.