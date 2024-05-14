Kayıp Şaban Ataş olayında gerçek ortaya çıktı Baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti

Muğla'da 22 Mart'ta gizemli bir şekilde kaybolan Şaban Ataş'tan hala haber alınamıyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm gerçekler gün yüzüne çıktı. Ataş'ın eski eşi cinayeti itiraf ederek cesedin yerini gösterdi.

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamamıştı.

Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken, programa Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları katıldı.

İddialara göre programın ardından Müge Anlı’nın baş başa görüştüğü Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi. Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesinin ardından ekipler belirtilen bölgeye gitti.

Şaban Ataş'ın cesedi bulundu

Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş’a ait olduğu teyit edildi.

İple boğdu

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında “Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban’ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü” dediği iddia edildi. Yapılan itirafın ardından 3 kişi gözaltına alındı.