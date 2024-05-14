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Liverpool ile Aston Villa'dan bol gollü beraberlik

Liverpool ile Aston Villa'dan bol gollü beraberlik

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında oynanan maçta Liverpool, deplasmanda Aston Villa ile 3-3 berabere kaldı.

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Son haftalarda aldığı sonuçlarla ligdeki şampiyonluk yarışından kopan Liverpool, maçın 2. dakikasında Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez'in kendi kalesine attığı golle 1-0 üstünlük yakaladı.

Aston Villa, 12. dakikada Youri Tielemans'ın golüyle 1-1 eşitliği yakalamasına rağmen Liverpool, 23. dakikada Cody Gakpo ve 48. dakikada Jarell Quansah'ın golleriyle 3-1 öne geçti.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Aston Villa, 85 ve 88. dakikalarda Jhon Duran'ın golleriyle tekrar eşitliği yakaladı ve maç da 3-3 sona erdi.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 65. dakikada oyuna girerken, 79. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Premier Lig'in 37. haftasında 86 puanlı Arsenal, maç fazlasıyla Manchester City'nin bir puan önünde zirvede bulunuyor. Bu takımların ardından Liverpool 79 ve Aston Villa 68 puanla sıralandı.

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