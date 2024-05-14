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Kripto para ile ilgilenenler ve kötü haber! O işlemler yasaklanıyor

Kripto para ile ilgilenenler ve kötü haber! O işlemler yasaklanıyor

Kripto varlıklarını tanımlayacak ve yasal bir çerçeve sağlayacak kanun teklifi son aşamaya geldi. Bu hafta Meclis'e sunulacak olan teklife göre, kripto varlıklarda açığa satış ve kaldıraçlı işlemler yasaklanacak.

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Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. İşlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Meclis'e bu hafta gelecek yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına paralel olarak kripto varlıklarda geniş anlamda bir tanımlama yapılacak.

SPK'ya yetki verilecek

İhraçlara ilişkin esasların belirlenmesi konusunda yetki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) verilecek.

Alım-satım yapılan platformların lisanslanması ile denetimi de SPK tarafından yapılacak.

Tüm işlemler takip edilecek

Finansal kuruluşlara benzer olarak hizmet sağlayıcılara asgari faaliyet şartları zorunlu tutulacak.

Platformlarda gerçekleşen tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılacak düzenlemelere uyum yükümlülüğü olacak.

Kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor

Kripto varlıkların fiyatlarında ani ve sert değişiklikler gerçekleşebildiğinden riski artıracak kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlere konu edilmemesi gerektiği değerlendiriliyor.

Yurtdışı uygulamalarda da bu kapsamda yasaklar ve sınırlamalar getirildiğine dikkat çekiliyor.

Yatırım danışmanlığı düzenlenecek

Yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda ise ilke ve esaslar ikincil bir düzenleme ile yapılacak. Kanunla bu konuda SPK'ya yetki verilecek.

Sigorta olmayacak

Kripto varlık yatırımları riskli olduğu için alım satıma yönelik sigorta mekanizması oluşturulmayacak. Bu işlemler yatırımcı tazminatından muaf olacak.

İzinsiz faaliyete ceza

Yasa taslağında “izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı” suçu da tanımlanıyor.

SPK'dan izin almadan faaliyet gösterenlere ceza öngörülüyor.

 

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