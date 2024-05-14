Erdoğan: Türkiye'de 1000'i aşkın Hamas mensubu Türkiye'de tedavi altında

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara’daki ortak basın toplantısına, Hamas konusunda iki lider arasında yaşanan görüş ayrılığı damga vurdu. Miçotakis Hamas için "terör örgütü" derken, Erdoğan birden fazla kez buna katılmadığını söyledi, Hamas'ı "direniş örgütü" olarak tanımladı ve Türkiye'de 1000'e yakın Hamas mensubunun tedavi gördüğünü ifade etti.

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Erdoğan, görüşmelerde “Gazze’deki soykırım başta olmak üzere bölgesel konular konusunda fikir teatisinde bulunduk” dedi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Güvenlik Konseyi'ne yaptığı Filistin'i üye devlet olarak kabul etme çağrısını hatırlattı.



Yunanistan’ın bu çağrıya destek veren 143 üye ülke arasında olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Miçotakis yönetimine Filistinliler adına teşekkür etti.

Miçotakis ise Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından “Türkiye ile özellikle Orta Doğu konusunda bazı görüş ayrılıkları söz konusu” dedi.

Yunan lider, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırılarını anımsatarak, 'İsrail’in bir terör saldırısı üzerine Gazze'ye girdiğini' söyledi ve şöyle devam etti:

“Terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas'ı Türkiye'nin farklı bir yaklaşımla, farklı bir nitelemeyle gördüğünü biliyoruz. Ancak bölgede akan kanın durdurulması konusunda ikimiz de hemfikiriz. Gazzeli sivillerin korunması gerektiği konusunda hemfikiriz.”

Miçotakis, İsrail’in Refah’a yönelik kara harekatını da “kabul edilemez” olarak niteledi.

Erdoğan ise “Mutabık kalmadığımız önemli bir konu var. O da ben Hamas’ı terör örgütü olarak görmüyorum” dedi ve örgütü şu sözlerle tanımladı:

“Hamas, 1947’den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu işgal ardından da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür ve bu direniş örgütü İsrail’in acımasız 45 bini bulan insan kaybına karşı oraları koruma mücadelesi veren direniş örgütü durumundadır.”

Miçotakis’e seslenen Erdoğan, “40 binden fazla insanını kaybetmiş, Hamas’a terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur” dedi.

Yunanistan’ın BM’deki oylamada takındığı tavra değinen Erdoğan, “Bunlara karşı sizlerin de nitekim BM’de sizler de olumlu oy vermek suretiyle bu acımasızlığa katılmadınız. Ortak olmadınız. Ama şimdi orada terör örgütü olmadığını sizler de ortaya koydunuz. Ama şimdi burada terör örgütü derseniz buna üzülürüz” diye devam etti.

Erdoğan, Türkiye’de 1000’i aşkın Hamas üyesinin tedavi gördüğünü vurguladı.

Miçotakis ise toplantıda Erdoğan’a ikinci kez yanıt verdi ve şunları söyledi:

“İsterseniz bu konuda anlaşamadığımız üzerinde anlaşalım. Ancak hemen bir ateşkes anlaşma imzalanması konusunda mutabık olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü Filistinli halk bu acımasız politikaların kurbanıdır” dedi.

Erdoğan da Miçotakis’e “Sağol” diyerek karşılık verdi.

Erdoğan'ın Hamaslıların Türkiye'de tedavi gördüğüne yönelik sözleri Avrupa medyasında da geniş yer buldu.

Avusturya, Belçika, Hollanda ve Fransa basını ik liderin görüşmesine dair haberlerinde Erdoğan'ın bu sözlerini manşete taşıdı.